Nomine del clero: don Bonini a Travo, don Porcari a Fiorenzuola

Nuove nomine nel clero, ufficializzate dalla diocesi di Piacenza-Bobbio.

Don Omar Bonini, finora Vicario parrocchiale di Fiorenzuola, è stato nominato Amministratore parrocchiale della parrocchia di Sant 'Antonino martire in Travo e delle parrocchie site nell'ambito del medesimo comune: San Michele Arcangelo in Bobbiano; Santi Faustino e Giovita in Denavolo; Sant 'Alessandro martire in Fellino; San Paolo Apostolo in Quadrelli; San Giorgio martire in Viserano.

Inoltre gli è stato conferito l ' incarico di collaboratore nel servizio pastorale presso la Comunità pastorale 3 del Vicariato Bassa e Media Val Trebbia e Val Luretta.

Don Giuseppe Porcari è stato nominato Vicario parrocchiale della parrocchia di San Fiorenzo in Fiorenzuola.