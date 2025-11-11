Nomine del clero: don Bonini a Travo, don Porcari a Fiorenzuola

Liberta - Site logo
Redazione Online
|2 ore fa
Nuove nomine nel clero, ufficializzate dalla diocesi di Piacenza-Bobbio.
Don Omar Bonini, finora Vicario parrocchiale di Fiorenzuola, è stato nominato Amministratore parrocchiale della parrocchia di Sant 'Antonino martire in Travo e delle parrocchie site nell'ambito del medesimo comune: San Michele Arcangelo in Bobbiano; Santi Faustino e Giovita in Denavolo; Sant 'Alessandro martire in Fellino; San Paolo Apostolo in Quadrelli; San Giorgio martire in Viserano.
Inoltre gli è stato conferito l ' incarico di collaboratore nel servizio pastorale presso la Comunità pastorale 3 del Vicariato Bassa e Media Val Trebbia e Val Luretta.
 Don Giuseppe Porcari è stato nominato Vicario parrocchiale della parrocchia di San Fiorenzo in Fiorenzuola. 

