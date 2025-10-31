Per Tutti i Santi messa in Duomo con le reliquie

Domani, primo novembre, la Chiesa cattolica ricorda la solennità dei Santi, detta anche Ognissanti. Il vescovo Adriano Cevolotto presiederà due celebrazioni, una al mattino in Duomo e una al pomeriggio al cimitero urbano.

Anche i Beati piacentini

La celebrazione del mattino si tiene alle ore 11 in Duomo. In occasione di tale ricorrenza saranno esposte, innanzi al polittico ligneo del presbiterio intarsiato con le sagome dei santi, alcuni antichi reliquiari contenenti i resti mortali di chi ha condotto una vita terrena in santità. Si tratta di reliquie normalmente non visibili perché non esposte nel museo diocesano. In particolare, riguardano, tra gli altri, san Bonaventura, santa Giustina, sant’Orsola, sant’Alessandro, santa Cristina martire, san Rustico, sant’Aurelio, san Demetrio e santa Susanna. Verranno esposte anche reliquie della beata suor Leonella Sgorbati e del beato don Giuseppe Beotti.

Al cimitero con il Nicolini

Nel pomeriggio, alle ore 15, il vescovo presiede la celebrazione nel cimitero urbano. In occasione della funzione religiosa ad accogliere i presenti saranno le note del Coro a quattro voci del Conservatorio Nicolini, diretto dal maestro Corrado Casati. Un simbolico abbraccio musicale che l’amministrazione comunale di Piacenza e il Conservatorio - d’intesa con la diocesi di Piacenza-Bobbio - hanno voluto dedicare a tutte le persone che condividono, in questa ricorrenza, il ricordo dei propri cari.

Prima dell’inizio della messa, tra le 14,30 e le 15, nei pressi del Famedio, gli allievi del gruppo corale del Conservatorio Nicolini eseguiranno alcuni brani diretti del maestro Casati.

Bongiorni e Trespidi

«Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa – afferma il vicesindaco Matteo Bongiorni – in modo particolare il Conservatorio Nicolini con il presidente Massimo Trespidi e il direttore Roberto Solci, e naturalmente i gestori dei servizi cimiteriali per il supporto. Un’iniziativa semplice, che arricchisce una giornata decisamente sentita dalla città, ma che vuole essere un primo tentativo di valorizzare il nostro patrimonio cimiteriale anche dal punto di vista artistico, culturale e musicale.

C’è l’intenzione di lavorare in questa direzione, e non solo in occasione degli appuntamenti istituzionali; l’idea è quella di far conoscere maggiormente, e da tutti i punti di vista, i luoghi che raccolgono la memoria e gli affetti della nostra comunità. Iniziative come questa contribuiscono anche ad aumentare la sensibilità e la cura di spazi così preziosi. Il nostro obiettivo è coinvolgere man mano tutti i cimiteri cittadini e frazionali di Piacenza oltre a quello urbano».

«Abbiamo accolto con piacere la richiesta arrivata dall’amministrazione comunale – dichiara Massimo Trespidi, presidente del Conservatorio Nicolini - offrendo la nostra piena collaborazione in vista di una ricorrenza, quella in cui si celebra il ricordo dei nostri defunti, particolarmente sentita e radicata nel cuore e nella tradizione della comunità piacentina».

«E proprio tale collaborazione tra Conservatorio e Comune – prosegue Trespidi - esprime nei fatti una politica di apertura alle istituzioni locali da parte del Conservatorio stesso, per far sì che, ogni giorno di più, il nostro patrimonio musicale, artistico e culturale venga messo a disposizione dei piacentini. E’ la concreta risposta del Conservatorio a un’esigenza che arriva in modo sempre più chiaro dal nostro territorio e dalla comunità che lo abita e lo vive».

Celebrazioni in Valtidone e Valluretta

CASTELSANGIOVANNI

Sabato: alle 8 messa in Collegiata, alle 9 messa a Ganaghello, alle 9 messa nella chiesa dei Sacchi, alle 10 messa in Collegiata, alle 10 messa in chiesa a Creta, alle 11,15 messa in San Rocco, alle 15 messa al cimitero di Pievetta, alle 15 messa al cimitero di Fontana, sempre alle 15 rosario al cimitero di Creta, alle 18 messa in Collegiata.

Domenica: alle 8 messa in Collegiata, alle 9 a Ganaghello liturgia della Parola, alle 10 messa in Collegiata, alle 10 messa al cimitero di Pievetta, alle 10 messa al cimitero di Creta, alle 15 messa al cimitero di Castelsangiovanni, alle 15 messa al cimitero di Fontana.

BORGONOVO

Sabato: messa alle 9,15 in chiesa a Bilegno, alle 11,15 messa in chiesa a Castelnovo, alle 15 messa al cimitero di Mottaziana, alle 15 messa al cimitero Fabbiano.

Domenica messa alle 9,15 in chiesa a Breno, alle 10,15 messa in chiesa a Mottaziana, alle 11,15 messa al cimitero di Castelnovo, alle 15,30 messa al cimitero di Borgonovo. Domenica 9 novembre messa alle 15,30 al cimitero di Borgonovo.

SARMATO

Sabato alle 15 messa al cimitero. Domenica alle 15 messa al cimitero.

ZIANO

Sabato: alle 8 e alle 11 messa nella chiesa di Ziano, alle 14,30 recita del rosario al cimitero di Vicobarone, alle 15 messa al cimitero di Montalbo.

Domenica: alle 8 messa nella chiesa di Ziano e alle 15 messa al cimitero (in chiesa se piove), alle 11 messa al cimitero di Vicobarone, alle 15 messa al cimitero di Montalbo.

PIANELLO

Sabato: Castellaro preghiera al cimitero alle 9, Roccapulzana messa e visita al cimitero alle 10, Olgisio messa al cimitero alle 11.

Domenica: Arcello messa e visita al cimitero alle 9,30, Casanova messa al cimitero alle 11, Pianello messa al cimitero alle 15.

AGAZZANO

Sabato alle 11,15 cimitero di Grintorto, alle 15,30 al cimitero di Agazzano, alle 16.30 cimitero di Montebolzone. Domenica alle 15,30 messa al cimitero di Cantone. Domenica 9 novembre alle 15,30 messa al cimitero di Tavernago.

PIOZZANO

Sabato: alle 8 messa al cimitero di Pomaro, alle 9 messa al cimitero di San Nazzaro, alle 10 messa al cimitero di Groppo, alle 15,30 messa al cimitero Piozzano.

Domenica: alle 14,30 messa al cimitero di Monteventano. Domenica 9 novembre alle 14,30 messa cimitero di Vidiano.

ALTA VAL TIDONE

Sabato: alle 9,30 messa e visita al cimitero a Lazzarello, alle 11 messa al cimitero a Pecorara, alle 14 messa a Stadera, alle 15 messa al cimitero a Trevozzo, alle 15 messa e visita al cimitero di Busseto, alle 15,15 messa a Nibbiano, alle 16,30 visita al cimitero e messa a Cicogni.

Domenica: alle 14 messa a Trebecco, alle 15 messa e visita al cimitero a Montemartino, alle 15,15 messa a Caminata. Domenica 9 novembre alle 15 messa e visita al cimitero a Tassara.