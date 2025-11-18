Sessant'anni di devozione, festa per la chiesa della Moretta

La piccola chiesa della Moretta di Borgonovo ha compiuto 60 anni. Sei decenni di devozione ad un piccolo luogo di culto intitolato alle vittime della strada. La sua storia è stata ripercorsa durante la giornata che ha visto la presenza anche del vescovo, monsignor Adriano Cevolotto.

La chiesetta nacque per volere di una famiglia che nel 1962 perse il figlio, Franco Bonelli. Una delle migliaia di vittime che da allora ad oggi la strada non a mai smesso di mietere. Proprio a loro, alle vittime della strada, la chiesa della Moretta venne intitolata quando, il 26 settembre del 1965 il vescovo monsignor Umberto Malchiodi vi celebrò la prima messa. Venne intitolata alla Vergine Maria. Da allora la devozione verso quel luogo di culto, in cui sono conservate le foto di alcune giovani vittime di incidenti stradali, non è mai venuta meno.