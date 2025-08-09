Rete Mapp dei Musei Archeologici Piacentini, entra Castell'Arquato
CASTELLARQUATO - L'assessora regionale alla montagna, alle aree interne, alla programmazione territoriale, e alle pari opportunita dell'Emilia-Romagna, Barbara Lori, ha firmato e promosso la candidatura di sette siti appenninici delle province di Reggio Emilia, Bologna, Rimini e Ravenna, come Patrimonio Mondiale dell'Umanita Unesco per la loro importanza geologica. Questa scelta ha fatto scaturire qualche richiesta di chiarimento, per non dire polemiche, sul fatto che nessun territorio piacentino, e in particolare l'Alta Valdarda con i suoi Calanchi di estrema importanza paleontologica, non sia stato inserito nello stesso elenco. Â®Non vorrei che sulla proposta di candidatura a Patrimonio mondiale Unesco di alcune aree carsiche e gessose della nostra regione, si generasse un equivoco - ha spiegato l'assessora Lori - Non e sicuramente in discussione la bellezza e le peculiarita di quel grande patrimonio naturalistico che e l'appennino piacentino. Con i suoi crinali, con le sue vallate e con i suoi borghi straordinari. Quella di cui si parla in questi giorni e una candidatura Unesco, la cui istruttoria e peraltro partita 6 anni fa, che e riferita esclusivamente alle aree gessose, e non a quelle calanchiveÂ¯. Lori ha quindi voluto specificare che la sua e quella dei suoi collaboratori, non e stata una sottovalutazione o una dimenticanza di una parte del nostro territorio regionale. Â®Semplicemente stiamo parlando della prosecuzione di un percorso gia avviato da anni, un percorso che ha identificato un target, che e appunto rappresentato dalle aree gessose e carsiche - ha proseguito Lori - Un percorso, peraltro, che deve fare i conti con le stringenti norme Unesco, non derogabili, e alle quali si attiene strettamente il Comitato tecnico-scientifico istituito per supportare la candidatura. Ci tengo comunque a sottolineare il tema della valorizzazione, non solo turistica, dell'Appennino emiliano-romagnolo nel suo insieme. E questo e un argomento che la Regione Emili
E' stata sottoscritta in Municipio, l'integrazione al Protocollo d'intesa "Mapp" dedicato alla promozione dei Musei Archeologici Piacentini, sancendo ufficialmente l'ingresso nella rete del Comune di Castell'Arquato, dove ha sede la preziosa collezione di reperti geologici del Museo Cortesi.
Presenti, nell'occasione, tutti i rappresentanti delle municipalità aderenti: la sindaca Katia Tarasconi - affiancata dall'assessore alla Cultura Christian Fiazza - per il capoluogo, il primo cittadino di Castell'Arquato Ivano Rocchetta accompagnato dall'assessore alla Cultura Umberto Boselli, la sindaca di Travo Roberta Valla e i colleghi di Morfasso, Paolo Calestani e Pianello Val Tidone, Mauro Lodigiani. Unanime, dopo l'introduzione del direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli, il plauso degli amministratori al valore di una collaborazione sistematica e reciproca tra le istituzioni museali, individuando nella promozione congiunta del patrimonio archeologico della provincia un elemento strategico per accrescere l'attrattività turistica del territorio, sia come meta di viaggi d'istruzione, sia per una platea più ampia e trasversale di fruitori, che alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e delle eccellenze enogastronomiche possano unire l'approfondimento storico.
L'ampliamento del Protocollo è stato ratificato in forma digitale anche dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, nonché dal Complesso Monumentale della Pilotta cui è stata trasferita, dalla Direzione Regionale Musei dell'Emilia Romagna, la competenza in merito all'area archeologica di Veleia.
La rete Mapp si era costituita formalmente con la firma nel gennaio 2023, a Palazzo Farnese, del Protocollo originario di validità decennale, da parte dei Comuni di Piacenza, Travo e Pianello, con la Soprintendenza e la Direzione regionale Musei, proprio a partire dal presupposto che "solo una lettura complessiva" delle diverse realtà museali aventi, in ambito locale, una connotazione prevalentemente archeologica, potesse "restituire una una rappresentazione del paesaggio storico-archeologico nella sua complessità e articolazione", mettendo nero su bianco l'impegno a sviluppare percorsi culturali e didattici a tema, in un'ottica di coordinamento e attivazione di iniziative congiunte.
Nel maggio 2023 l'adesione del Comune di Morfasso e oggi l'inclusione di Castell'Arquato, con l'auspicio - ribadito con entusiasmo da tutti i sindaci - di arricchire ulteriormente, con particolare attenzione al mondo della scuola, l'offerta culturale anche in termini di itinerari che colleghino, lungo il filo conduttore della storia, tutti le località fulcro di siti archeologici che il Protocollo d'intesa mira a valorizzare.