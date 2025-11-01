Revocati gli arresti domiciliari all'ex primario di Radiologia

L’ex primario del reparto di radiologia del Polichirurgico di Piacenza, Emanuele Michieletti, indagato di violenza sessuale aggravata dall’abuso di potere e stalking non è più agli arresti domiciliari. Alcuni giorni fa, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza ha accolto l’istanza con la richiesta di revoca dei domiciliari presentata dell’avvocato Pietro Roveda, del foro di Lodi, difensore dell’ex primario.

Il pm che si sta occupando delle indagini del caso non ha espresso parere negativo all’istanza dell’avvocato della difesa. La misura restrittiva degli arresti domiciliari è stata così cambiata in una misura cautelare meno severa, quella dell’obbligo di dimora. L’ex primario non può allontanarsi da Piacenza, ma può circolare liberamente entro i confini della città.