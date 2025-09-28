Rianimazione e Cau a Castello, il Comune incontrerà l'Ausl

Entro la metà di ottobre l'amministrazione comunale incontrerà la direzione generale dell'Ausl per chiedere conto anche del prospettato taglio dei posti di rianimazione all'ospedale di Castelsangiovanni. Tra i temi trattati ci saranno anche la situazione del servizio mensa, i tempi di attivazione del Cau, centro di centro di assistenza urgenza, e dei venti posti letto di Osco, ospedale di comunità.

«Ho chiesto – ha annunciato la sindaca Valentina Stragliati in apertura di consiglio comunale – un incontro con la direttrice Paola Bardasi per fare il punto sullo stato dell’arte relativo al nostro ospedale». In particolare, ha annunciato Stragliati, si parlerà del Cau, Centro per soli codici verdi e bianchi al posto del "vecchio" Pronto soccorso per cui era stato prospettato l'avvio dopo l’estate. Tra i temi in discussione anche il prospettato ridimensionamento da 6 a 4 posti letto della rianimazione. «Questione questa – ha detto Stragliati – di cui abbiamo appreso a mezzo stampa».