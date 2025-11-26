Ringraziamento a Castello, cesti donati a chi ha bisogno

Gli agricoltori di Castelsangiovanni si sono riuniti in occasione della Giornata del Ringraziamento. Un modo per dire grazie dei frutti della terra e donare parte di quei frutti alle famiglie bisognose. Durante la messa celebrata in San Rocco il mondo agricolo locale ha offerto cesti che sono stati posati a piedi dell’altare. Tra i cesti donati due sono stati confezionati dai ragazzi e ragazze dell’Istituto Marcora di Castello e dai compagni del campus di Piacenza. Al termine della messa c’è stato uno dei momenti più attesi, con la benedizione dei mezzi agricoli parcheggiati nelle vie adiacenti e poi il pranzo, nella sede scout di via Parpanese.