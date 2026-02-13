Rotonde, parchi, ciclabili per il nuovo ospedale: pronto il progetto di fattibilità

Rotonde, allargamenti stradali, parchi e piste ciclabili. E' pronto il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi viabilistici e ambientali finalizzati alla razionalizzazione e messa in sicurezza degli accessi al nuovo ospedale programmato nell’area di Podere Cascine tra corso Europa e via Farnesiana.

La società a cui era stata affidato ne ha completato la redazione (costo di 250mila euro finanziato dalla Regione) e il Comune ha approvato il progetto che riguarda il pacchetto di opere extra comparto del futuro polo sanitario, per un valore di 7,5 milioni. Ne fanno parte, con coordinamento in capo al Comune, l’allargamento e adattamento con due nuove rotatorie delle strade a ovest di Podere Cascine quali via Goitre e via Bubba da cui è previsto uno degli accessi al polo sanitario; idem, a est, per un tratto di via Farnesiana con una pista ciclabile e una nuova rotonda per l'accesso dei mezzi d'emergenza; in agenda poi aree verdi ancora in via Goitre, un parco in via Bubba, nonché reti tecnologiche (acquedotto, fognatura, elettricità, gas) a servizio dell’area. Rientrano invece nella sfera di competenza della Provincia le due nuove rotatorie previste agli svincoli della tangenziale sud all’uscita Farnesiana, peraltro già realizzate da Anas nei mesi scorsi in versione provvisoria (new jersey bianchi e rossi) come misura di mitigazione dell’impatto viabilistico in città derivante dalla chiusura per lavori del ponte sul Nure sulla via Emilia. Di undici mesi il cronoprogramma dei cantieri, fermo restando che va ancora predisposto il progetto esecutivo più il bando per l'aggiudicazione dei lavori