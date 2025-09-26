Rottofreno e i nuovi bidoni: "Dove butterò la lettiera?"

Il problema più sentito a San Nicolò in fatto di rifiuti? È come smaltire la lettiera del gatto. Sembra una battuta, ma in realtà nel territorio comunale di Rottofreno quasi ogni famiglia possiede un animale domestico. E dove si butteranno le sue deiezioni una volta entrato in vigore il nuovo sistema di raccolta? A questa e ad altre domande hanno risposto i tecnici Iren in una serata informativa promossa in vista della sostituzione dei bidoni e della modifica del servizio. Una questione sentita tra i cittadini, tra i quali c’è chi ha avuto modo di sentire commenti e osservazioni da parte da chi vive nei sette comuni già coinvolti. Risultato: Centro culturale gremito fino sulle scale esterne, mormorii persistenti e anche battutine dai toni ironici. Tanto che i richiami all’ordine si sono sprecati.

