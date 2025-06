Round Table Italia, al via l'assemblea generale

È iniziata ufficialmente questa settimana a Piacenza l’Assemblea generale annuale (Agm) di Round Table Italia, un evento che coinvolge giovani professionisti e imprenditori da tutta Italia e da Paesi europei e intercontinentali. Il primo giorno ufficiale scatterà questo giovedì, 12 giugno, con l’arrivo dei pullman da tutta la penisola, mentre sabato sera è prevista la cena di gala che chiuderà la manifestazione, a cui sono attesi circa 400 partecipanti, con un centinaio di presenze dall’estero (Belgio, Finlandia, India e non solo) Organizzata dalla Round Table di Piacenza con il coordinamento di Franco Ponzini e il supporto di Leonardo Garilli, presidente nazionale di Round Table Italia, l’assemblea prosegue fino a sabato, con un programma ricco di momenti di confronto, formazione e networking. L’evento non è soltanto un’occasione per stringere nuove relazioni, bensì anche per dar vita a iniziative concrete di solidarietà: Round Table, infatti, promuove attività filantropiche e sociali sul territorio locale e nazionale, sostenendo la ricerca e l’educazione. Per la seconda volta nella sua storia, l’Agm si tiene a Piacenza. L’iniziativa ha come obiettivo concreto la raccolta di 100mila euro da devolvere alla ricerca scientifica, in particolare per l’atrofia muscolare spinale (Sma) grazie a un progetto ambizioso del centro “Dino Ferrari” dell’Università degli Studi di Milano – Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, che ha l’obiettivo di accelerare i processi diagnostici e migliorare l’applicazione delle terapie, aprendo la strada a una medicina personalizzata. Il programma dell’Agm a Piacenza prevede sessioni plenarie, workshop tematici, momenti conviviali e – come culmine – una cena di gala che richiamerà delegati da tutta Europa e oltre nella cornice della Cascina La Secca a Monticelli.