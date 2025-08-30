Ruba un cane davanti al supermercato, arrestato

Rubato cane davanti al supermercato: i Carabinieri lo recuperano in pochi minuti.

n

Il tempestivo intervento dei militari della Sezione Radiomobile ha permesso di restituire l’animale alla proprietaria e arrestare il responsabile, già noto alle forze dell’ordine.

Attimi di tensione nel pomeriggio di venerdì 29 agosto davanti a un supermercato di via Calciati a Piacenza, quando un uomo ha sottratto “Tyskie”, un cane di razza Border Australian, lasciato momentaneamente legato all’esterno dalla proprietaria. Grazie al tempestivo intervento dei militari motociclisti della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Piacenza, l’animale è stato recuperato in pochi minuti e restituito alla sua legittima proprietaria, mentre il responsabile è stato arrestato.

La vittima, di 61 anni, turista polacca in visita alla figlia residente in città, aveva lasciato l’animale all’esterno del supermercato per il tempo necessario a fare la spesa. Poco dopo, l’uomo – successivamente identificato in un 38enne, di origine tunisina e domiciliato a Piacenza – ha slegato il cane, allontanandosi nonostante le proteste del vigilante del punto vendita.

Il personale di sicurezza ha subito chiamato il 112, descrivendo con precisione il soggetto e la direzione di fuga. Due pattuglie della Sezione Radiomobile, già operative in zona, sono intervenute: la squadra motociclistica ha battuto il perimetro, rintracciando il fuggitivo a poche centinaia di metri, mentre un’altra pattuglia assisteva la proprietaria e raccoglieva le prime testimonianze.

Quando i militari hanno fermato l’uomo, il cane era ancora al guinzaglio e in buone condizioni. L’arrestato è risultato già sottoposto all’obbligo di firma per un precedente furto in abitazione e con alcuni precedenti penali. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo.

La signora 61enne, visibilmente scossa, ha ringraziato i militari per la rapidità dell’intervento. Ha raccontato loro che non sapeva cosa fare, ha visto l’uomo portare via il suo cane e che ha avuto paura di non rivederlo mai più.