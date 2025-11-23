Salame di cioccolato e torta Spisigona all'Europarlamento

Liberta - Site logo
Castelsangiovanni e Gragnano hanno presentato le loro eccellenze dolciarie durante la visita istituzionale da parte di una delegazione dell’Unpli emiliano romagnola

Redazione Online
|1 ora fa
1 MIN DI LETTURA
Il salame di cioccolato di Castelsangiovanni e la torta Spisigona di Gragnano sbarcano al Parlamento europeo: nei giorni scorsi Angelo Laface, presidente provinciale dell’Unpli (Unione nazionale Pro loco d’Italia) nonché consigliere della Pro loco di Castelsangiovanni, e Giuseppe Ghezzi (consigliere dell’Unpli piacentina e presidente della Pro loco di Gragnano Trebbiense) hanno portato le due specialità dolciarie piacentine direttamente a Bruxelles durante una visita istituzionale da parte di una delegazione dell’Unpli emiliano romagnola.
