Salute, benessere e sport torna la Longevity run

Domenica, 7 settembre, torna a San Gabriele di Piozzano la manifestazione tutta dedicata a salute, benessere e sport. Dalle 10 alle 16 si tiene l’edizione 2025 della Longevity run. Medici e operatori sanitari del Policlinico Gemelli di Roma animeranno il Villaggio della prevenzione. Al suo interno chiunque, giovani e adulti, potranno sottoporsi a semplici check up utili a testare alcuni indicatori (massa corporea, colesterolo, pressione arteriosa e glicemia, misurazione della massa e della performance muscolare, funzione respiratoria, qualità del sonno) utili a capire lo stato di benessere generale. Tutt’attorno ci sarà un corollario di attività sportive, a partire dalla marcia, 5 chilometri in tutto, che dalle 10 partirà dal piazzale della chiesa.