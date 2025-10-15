Salvare una vita, training gratuito per tutti in piazza Cavalli

Sabato 18 ottobre, dalle 15 alle 18, Piazza Cavalli si trasformerà in una grande aula a cielo aperto dove tutti potranno imparare le tecniche base per poter salvare una vita. In occasione di VIVA – la Settimana per la Rianimazione Cardiopolmonare, Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, in collaborazione con Anpas, Misericordia e IRC (Italian Resuscitation Council), organizza un mass training gratuito e aperto a tutti dedicato alla rianimazione cardiopolmonare (RCP) e all’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle manovre salvavita e sensibilizzare sull’importanza di un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco, perché ogni minuto conta, e anche una semplice azione, se ben preparata, può fare la differenza tra la vita e la morte).

Programma dell’evento

15:00 – Accoglienza dei partecipanti

15:30 – Introduzione teorica: RCP e catena della sopravvivenza

16:00 – 18:00 – Addestramento pratico a gruppi, con formatori certificati BLSD (Basic Life Support Defibrillation), medici e infermieri volontari.

Durante il pomeriggio, i cittadini potranno mettersi alla prova direttamente sui manichini e imparare le tecniche fondamentali per riconoscere un arresto cardiaco, eseguire correttamente le compressioni toraciche e utilizzare un defibrillatore. In caso di maltempo, l’evento si terrà sotto il loggiato di Palazzo Farnese.

Con questa iniziativa, Croce Rossa Italiana e le associazioni partner intendono promuovere una comunità più consapevole, preparata e solidale, capace di intervenire con prontezza nelle emergenze quotidiane.