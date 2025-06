Salvò soldati durante la guerra, ai posteri il suo premio

Per ottant’anni la famiglia di Manuela Cappucciati ha conservato una pergamena incorniciata: è datata 1945 ed è scritta in inglese. Nella traduzione, attaccata nel retro del quadretto si legge che "questo certificato è rilasciato a Cappucciati Agostino fu Ernesto quale attestato di gratitudine e riconoscimento per l’aiuto dato ai membri delle forze armate degli Alleati che li ha messi in grado di evadere ed evitare di essere catturati dal nemico". Il documento è firmato "H.R. Alexander" che, per la cronaca, era il maresciallo britannico comandante supremo delle forze armate del Mediterraneo. Agostino Cappucciati, ferroviere e socialista, era il nonno di Manuela Cappucciati e di Ottavio Torresendi: di comune accordo i due nipoti hanno deciso di donare il quadretto all’Isrec di Piacenza «perché si conserverà e non andrà perso».

Agostino Cappucciati

«Mio nonno era capotreno sui treni merci - spiega Torresendi - era un socialista. In famiglia non sappiamo molto altro perché lui è morto per un incidente sul lavoro due anni dopo la fine della guerra». I familiari non sanno bene per quale motivo Agostino abbia meritato di ricevere i ringraziamenti di Alexander: «Sappiamo che riceveva gli alleati e li aveva aiutati a mettersi in salvo - spiega Torresendi - ma non sappiamo degli episodi specifici perché con la nonna non ne parlava: spiegò qualcosa solo alla fine della guerra, ma la sua morte non ci ha permesso poi di sapere tante cose. La nonna ha sempre conservato questa pergamena ed è stato mio zio Walter a incorniciarla. Oggi la doniamo a Isrec così non andrà persa».

Il documento scritto in inglese e firmato dal comandante supremo delle forze armate alleate del Mediterraneo