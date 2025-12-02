San Donnino, suore verso la partenza dopo oltre 50 anni

Manca ancora l’ufficialità e i fedeli frequentatori della piccola oasi di pace nel cuore del centro storico che ospita il Centro eucaristico diocesano sperano che la voce rientri. La congregazione delle Figlie della Chiesa ha inserito la comunità delle suore che reggono San Donnino tra le tre da chiudere entro l’anno a causa della mancanza di vocazioni.

Sarà il vescovo diocesano, Adriano Cevolotto, a comunicare l’esito ufficiale dei colloqui che si stanno tenendo in questi giorni. Fino ad allora le stesse suore preferiscono non azzardare alcuna risposta.

«Andremo via a fine anno? Non lo sappiamo ancora» fa sapere la superiora suor Marisa, 78enne marchigiana della zona di Urbino.