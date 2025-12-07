San Martino, premiati i dieci vincitori di tre bandi

Tempo di premiazioni per la cooperativa San Martino. Nella sede di via don Carozza sono stati consegnati alcuni riconoscimenti a dieci vincitori di tre bandi indetti dalla realtà piacentina guidata da Mario Spezia. Ecco allora i premiati: per quanto riguarda “San Martino su due ruote”, l’assessora Adriana Fantini - che ha sottolineato come “San Martino sia fra le aziende più virtuose del progetto comunale di valorizzazione della mobilità sostenibile per andare al lavoro con 592 aderenti - ha premiato Ikhimwin Igie Pedro, Alberto Venturelli e Andrade Duean Josè Roberto.

Per il bando “Una buona idea per la tua cooperativa” sul podio sono saliti Paola Merli con il progetto di un mercatino del riuso per i soci, Elena Losi e Paolo Brocchieri con “Ripcicliamo” e Sabrina Corini con la proposta di un asilo aziendale. Salvatore Scafuto dell’Ufficio soci ha infine consegnato le borse di studio ai figli dei soci lavoratori che si sono distinti nei meriti scolastici: Valentina Cosmina Grecu e Lorenzo Mario Scafuto dell’istituto Romagnosi, Matteo Buzha del professionale Volta e Leonardo Fornaciari del liceo Colombini.

Hanno infine ricevuto un omaggio floreale le autrici degli 11 racconti selezionati nel bando Voci al femminile” che insieme ai quattro racconti vincitori saranno inseriti nella pubblicazione realizzata per i 40 anni della cooperativa San Martino che verranno celebrati il prossimo anno.