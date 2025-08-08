Santimento, benna del verde stracolma: «Serve una fototrappola»

La benna del verde di Santimento trabocca sempre di scarti vegetali. E l’amministrazione di Rottofreno valuta se installare una foto trappola. Pare infatti che, sospetta la sindaca Paola Galvani, i cittadini di Calendasco vengano a scaricare i loro sfalci nel contenitore. Quando è pieno, invadono il piazzale del cimitero di Santimento. Sotto accusa anche i giardinieri che operano in zona. «Calendasco ha aderito alla raccolta puntuale del verde e perciò non ha più benne sul suo territorio. Questo non significa che dobbiamo subire noi il degrado di troppi conferimenti. Davvero esagerati se rapportati ai residenti di Santimento. Perciò abbiamo chiesto a Iren un preventivo per applicare una foto trappola».

Commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgi: «La sorveglianza costa 9.000 euro l’anno ed è obbligatoria per tre anni. Ci sembra una cifra troppo elevata, anche a fronte delle multe salate che potremo elevare. Intanto abbiamo chiesto uno svuotamento settimanale in più, perché è indecente lasciare cumuli di potature davanti a un cimitero. Ora Iren passa due volte la settimana e la situazione sembra migliorata. Vedremo in novembre con le potature massicce. Se tutti fossero corretti, regnerebbe l’ordine e la cittadinanza spenderebbe meno».

Ricordiamo che i privati possono portare il verde gratuitamente alla piazzola ecologica in via Calabria nella zona industriale Cattagnina.



