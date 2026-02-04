Sarturano, rinnovato il patto di amicizia tra alpini e Armonia

Nella piccola chiesa di Sarturano gli alpini di Agazzano e le donne di Armonia hanno rinnovato il loro patto di amicizia. In occasione della ricorrenza legata a Sant’Agata, protettrice delle donne affette da patologie al seno, alpini e volontarie si sono ritrovati durante la messa, celebrata da don Marco Giovanelli. Se per Armonia la giornata a Sarturano è stata il momento per invocare la protezione della santa protettrice, per le penne nere è il momento per ricordare i caduti la battaglia di Nikolaevka. Tra loro ci furono anche tanti agazzanesi e alcune delle lettere che inviarono dal fronte sono contenute nel libro "Chissà quando finirà questa guerra” di Alberto Frattola e Monica Massari, lette durante la giornata organizzata a Sarturano.