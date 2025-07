Sbarra di mezzo metro in auto, denunciato 65enne

Un uomo denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e un giovane segnalato per uso personale di stupefacenti. E' il bilancio dei controlli del territorio effettuati dai carabinieri di Rivergaro nella giornata di domenica 27 luglio, lungo le principali strade e nelle zone rurali e fluviali della bassa Val Trebbia.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 17, durante un posto di controllo lungo la viabilità secondaria che collega il centro abitato di Rivergaro con un’area fluviale circostante, i militari hanno fermato per un controllo un’autovettura condotta da un cittadino romeno di 64 anni, residente a Salsomaggiore, ma di fatto senza fissa dimora. A seguito di perquisizione del veicolo l’uomo è stato trovato in possesso di una barra di ferro lunga oltre 50 cm, custodita all’interno del mezzo senza alcuna giustificazione plausibile. L’oggetto, ritenuto atto ad offendere, è stato posto sotto sequestro e l’uomo denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nel corso dello stesso servizio, nella serata, i carabinieri impegnati nel controllo delle sponde del fiume Trebbia, abituale punto di ritrovo per giovani e famiglie, hanno identificato una ventina di giovani nei pressi della zona di balneazione. Uno di questi che ha destato particolare sospetto, un operaio 22enne, che proprio ieri compiva gli anni, residente in provincia di Lodi, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, detenuta per uso personale. La sostanza è stata sequestrata e custodita in attesa di autorizzazione alla distruzione. Nei confronti del giovane è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura competente, quale assuntore di droga.