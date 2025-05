Scambia i poliziotti in borghese per clienti, spacciatore denunciato

Un trentaquattrenne marocchino, privo di precedenti, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato dalla polizia per spaccio di di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di martedì 27 maggio gli agenti erano appostati in borghese nei pressi di via Calciati per approfondire una segnalazione di persona sospetta, che peraltro si era appena rivelata negativa.

Poco dopo, un giovane, appena arrivato nella via, si è avvicinato a loro chiedendo se lo stessero aspettando. I poliziotti hanno subito intuito che potesse trattarsi di uno spacciatore di stupefacenti, in attesa dei clienti che lo avevano contattato telefonicamente, per una cessione di cocaina. Lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di due dosi di cocaina e di 300 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio.

E' stato quindi affidato al personale dell’Ufficio Immigrazione, per l'espulsione con ordine di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni.