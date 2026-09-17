Scarpe da ginnastica, chiacchiere e brio: ripartono i Gruppi di cammino

La prima giornata, lo scorso 14 settembre, ha registrato un vero e proprio boom di presenze. I partecipanti si sono ritrovati al Parco della Galleana, macinando chilometri tra una battuta e l’altra. Del resto, come spiega l’istruttrice Cinzia Pautasso: «È bello stare tutti insieme, unire l’attività fisica che è necessaria, quindi, del movimento alle chiacchiere e alla socialità». E aggiunge, con la complicità di chi sa bene quanto le vacanze siano state lunghe: «È passata l’estate, non ci siamo visti, infatti adesso abbiamo un sacco di cose da raccontarci».
La formula è semplice ma geniale: un'ora e mezza di camminata che vale come allenamento ma che, nei fatti, si trasforma in un momento di svago irrinunciabile. Quello che a casa, da soli, difficilmente si farebbe. Una signora del gruppo lo conferma senza filtri: «È bellissimo, ci serve. A casa facciamo un sacco di cose, ma sicuramente lo sport non è una fra queste cose».
Dove e quando camminare: il calendario dei 7 appuntamenti
L'attività è dedicata alle persone con almeno 65 anni e agli adulti in condizione di fragilità residenti nel territorio comunale. I partecipanti vengono tesserati al CSI, ma senza dover pagare alcuna quota.
Ecco il calendario settimanale per non perdere neanche un appuntamento (tutti previsti per la durata di 10 settimane):
Lunedì - Ore 15:00: Parco della Galleana (ingresso in via Gobetti)
Martedì - Ore 15:00: Giardini degli Orti Degani (ingresso in via Borghetto)
Mercoledì - Ore 15:00: Borgotrebbia, piazzale della chiesa dei Santi Angeli Custodi (ingresso in via Trebbia 89)
Giovedì - Ore 15:00: Parco della Galleana (ingresso in via Gobetti)
Venerdì - Ore 10:30: Pubblico Passeggio (Faxhall)
Venerdì - Ore 15:00: Parco di Montecucco (ingresso di via De Longe)
Sabato - Ore 9:00: Farnesiana, piazzale della chiesa di Santa Franca (ingresso in via Vittime di Strà)
Vuoi saperne di più?
Per ulteriori informazioni, iscrizioni o indicazioni è possibile contattare l’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza al numero 0523 492724, oppure consultare la pagina dedicata sul sito istituzionale o la locandina ufficiale.