Scarpe da ginnastica, chiacchiere e brio: ripartono i Gruppi di cammino

Archiviata la prova costume e le fatiche estive, è tempo di rimettersi in marcia. Anzi, in cammino. Da lunedì 14 settembre sono ufficialmente ripartiti "Gruppi di cammino", l’iniziativa promossa dal Comune di Piacenza in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI).

Un’attività motoria totalmente gratuita e pensata in grande stile: sette gruppi in tutto, ciascuno guidato da un insegnante di scienze motorie, pronti a presidiare diversi punti della città con un unico grande obiettivo: fare movimento, tenersi in forma e, perché no, combattere la pigrizia a suon di risate e compagnia. L'avventura andrà avanti per 10 settimane, proseguendo fino a novembre, per poi concedersi una pausa invernale e ripartire in primavera.



Tra un passo e una chiacchiera:

l’estate è finita, le novità no!

La prima giornata, lo scorso 14 settembre, ha registrato un vero e proprio boom di presenze. I partecipanti si sono ritrovati al Parco della Galleana, macinando chilometri tra una battuta e l’altra. Del resto, come spiega l’istruttrice Cinzia Pautasso: «È bello stare tutti insieme, unire l’attività fisica che è necessaria, quindi, del movimento alle chiacchiere e alla socialità». E aggiunge, con la complicità di chi sa bene quanto le vacanze siano state lunghe: «È passata l’estate, non ci siamo visti, infatti adesso abbiamo un sacco di cose da raccontarci».

La formula è semplice ma geniale: un'ora e mezza di camminata che vale come allenamento ma che, nei fatti, si trasforma in un momento di svago irrinunciabile. Quello che a casa, da soli, difficilmente si farebbe. Una signora del gruppo lo conferma senza filtri: «È bellissimo, ci serve. A casa facciamo un sacco di cose, ma sicuramente lo sport non è una fra queste cose».

Dove e quando camminare: il

calendario dei 7 appuntamenti

L'attività è dedicata alle persone con almeno 65 anni e agli adulti in condizione di fragilità residenti nel territorio comunale. I partecipanti vengono tesserati al CSI, ma senza dover pagare alcuna quota.

Ecco il calendario settimanale per non perdere neanche un appuntamento (tutti previsti per la durata di 10 settimane):

Lunedì - Ore 15:00: Parco della Galleana (ingresso in via Gobetti)

Martedì - Ore 15:00: Giardini degli Orti Degani (ingresso in via Borghetto)

Mercoledì - Ore 15:00: Borgotrebbia, piazzale della chiesa dei Santi Angeli Custodi (ingresso in via Trebbia 89)

Giovedì - Ore 15:00: Parco della Galleana (ingresso in via Gobetti)

Venerdì - Ore 10:30: Pubblico Passeggio (Faxhall)

Venerdì - Ore 15:00: Parco di Montecucco (ingresso di via De Longe)

Sabato - Ore 9:00: Farnesiana, piazzale della chiesa di Santa Franca (ingresso in via Vittime di Strà)

Vuoi saperne di più?

Per ulteriori informazioni, iscrizioni o indicazioni è possibile contattare l’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza al numero 0523 492724, oppure consultare la pagina dedicata sul sito istituzionale o la locandina ufficiale.