Sclerosi multipla, due casi su tre sono donne: a teatro per aiutarle

Sono oltre 500 i piacentini colpiti da sclerosi multipla, due terzi dei quali sono donne che risultano le più colpite. Proprio per sensibilizzare la cittadinanza su questo problema l'Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) di Piacenza, in collaborazione con l'Associazione Donne Organizzate nell'Arte Internazionale organizza per sabato 27 settembre la quarta edizione di “Tu S.ei M.eraviglia”. Sarà un evento di sensibilizzazione sul tema donna e sclerosi multipla che si terrà nella sala teatro della chiesa di Nostra Signora di Lourdes, a ingresso libero (ma con prenotazione obbligatoria al 3467105728) a partire dalle ore 21.

Lo spettacolo di quest'anno, che verrà presentato da Andrea Fossati, si intitola “Il sogno di Cindy” ed è liberamente ispirato ai personaggi di “Cenerentola”: progetto, testi e regia sono di Francesca Salotti, con la partecipazione di Wondergirls e delle Max's Zumba Angels, coreografie di Max Marenghi, costumi e scenografia di Atelier Fenice Rosa e produzioni musicali di Morgan Soares. L'iniziativa servirà anche per fare beneficenza, le offerte libere verranno infatti devolute ad Aism sezione di Piacenza per sostenere la mobilità delle persone con sclerosi multipla.