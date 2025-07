Secchio e pennelli, gli alpini di Agazzano dipingono la materna

Gli alpini di Agazzano hanno preso vernice, pennello e tutto il necessario per dare una rinfrescata ai locali della scuola materna. Vista l’assenza dei piccoli scolari, le penne nere agazzanesi hanno colto l’occasione per rendere più confortevoli alcuni locali della struttura per l’infanzia. Ora la materna è di nuovo pronta per accogliere la carica dei piccoli che a settembre, terminata la pausa estiva, vi faranno ritorno. A dare una mano al gruppo di alpini ci hanno pensato anche alcuni genitori. Sempre gli alpini in passato si sono dati da fare per compiere interventi simili anche negli altri plessi scolastici dello stesso Istituto Comprensivo, tanto che gli alunni hanno in più occasioni ricambiato tanta generosità nominandoli ufficialmente loro inseparabili amici.