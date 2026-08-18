Sempre meno badanti: «Occorre trovare soluzioni»

Se le lunghissime liste di attesa per entrare nelle Rsa, come denunciato da Paolo Favari, direttore generale della casa di riposo Gasparini di Rivergaro, sono una problematica da affrontare, si può dire altrettanto, dall’altro lato, per la diminuzione delle badanti regolari. A testimoniare il trend sono i dati relativi al 2025, messi a disposizione dall’Inps e rielaborati dalla Cisl Parma-Piacenza.

Il numero delle assistenti familiari (2.475 contratti nel Piacentino) è calato infatti dell’1,7% rispetto al 2024. Ma c’è di più. Quasi una lavoratrice su tre ha ormai superato i 60 anni, segno di un settore che fatica a rinnovarsi proprio mentre aumenta la domanda di assistenza: in provincia, risultano 288.809 residenti, dei quali 74.297 hanno più di 65 anni, pari al 25,72% della popolazione, una delle quote più elevate dell’Emilia-Romagna.