Senatore Croatti viaggia con la Flotilla: «Vela tranciata da un drone»

«Pronto senatore? Dove si trova in questo momento la vostra barca?». La voce di Marco Croatti arriva solo un poco mossa, su onde incerte, ma anche salda nel raccontare la navigazione verso la costa palestinese. «Arriveremo a Gaza giovedì, ci troviamo già nella fascia arancione...siamo all’altezza delle coste egiziane, di Marsa Matruh». Poi si entrerà nella fascia rossa, e lì tutto è possibile.

Croatti è senatore dal marzo 2018 e coordinatore del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna insieme a Gabriele Lanzi. Per questa impresa ha ricevuto il totale sostegno del presidente dei 5 Stelle Giuseppe Conte «mi è al fianco ma qui sono come attivista, e non commento ciò che ha detto il ministro Crosetto sul senso di responsabilità o il presidente della Repubblica Mattarella, dico solo che la nostra è una azione fortemente simbolica per squarciare un velo di ipocrisia ».

Conosce bene Piacenza, Croatti, venne un anno fa per sostenere la raccolta di firme al Gazebo contro il parcheggio interrato di Piazza Cittadella. Oggi eccolo sul fronte più caldo del Mediterraneo, su una barca a vela di dodici metri della Global Sumud Flotilla.