Serra sbeffeggia in tv il cappellino Orgoglio Valtidone: «E io glielo regalo»

A gettare il guanto della sfida è stato Michele Serra. Il giornalista e scrittore, da anni residente in Valtidone, nel corso di una puntata di “Piazza pulita” in collegamento con il conduttore Corrado Formigli ha ironizzato sul cappellino rosso con visiera e slogan “Make Naples Great Again” (che rimanda alla campagna elettorale di Donald Trump “Make America Great Again”, ossia Rendiamo di nuovo grande l’America) indossato dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in lizza alle regionali campane.

«Corrado, se mai comparissi in onda con il cappellino Make Pianello Valtidone Great Again - ha detto Serra - per piacere oscurami e cacciami». «E chiamiamo l’ambulanza» ha rincarato Formigli.

Dopo il “caso politico” dello spot della Nutella (in Valtidone ancora brucia lo scippo del batarò a favore dei cugini della Valtrebbia) questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Così a replicare a Serra interviene ora Elia Messina, divulgatore social presente su Facebook e Instagram con la pagina “Ti dono questa valle” nonché “Duca della Gualdora”, autoproclamata “enclave” del Comune di Alta Val Tidone che mantiene comunque ottimi rapporti con l’amministrazione del sindaco Franco Albertini (che si è prestato in passato comparire in video con Messina per pubblicizzare eventi e promuovere eccellenze della vallata).

Il cappellino della disfida infatti esiste da tempo, peraltro da ben prima che lo scoprisse Sangiuliano. Riporta la scritta “Make Valtidone Great Again” ed è orgogliosamente indossato da molti valtidonesi in occasione di feste e manifestazioni. È una creazione di Messina che, da appassionato della storia e delle tradizioni locali qual è (tanto da avviare un progetto per promuovere i canti popolari nelle scuole elementari), ha risposto a Serra con un video che ha superato le 10mila visualizzazioni dopo che un’altra pagina social, Piacenza Memes, aveva sollevato il caso. «Signor Serra, questo cappello rappresenta l’amore per il territorio di cui lei, durante la finale del Palio del Bargonolino, alla quale è stato invitato come ospite d’onore, ha chiesto espressamente di fare parte - commenta Messina, in completo da cerimonia, nel video -. Quindi, notabile signor Serra, scelga il colore che preferisce e sarò io stesso a recapitarglielo».

Al netto dei toni goliardici e ironici della “disfida” c’è l’amore per un territorio che Messina, raggiunto telefonicamente, spiega spogliandolo di qualsiasi valenza politica: «Nella mia attività di divulgatore è normale cercare slogan simpatici che possano divertire e allo stesso cementare quel senso di appartenenza per questa vallata che vorrei riportare tra le persone». Quanto al temuto slogan, Messina ricorda che «è un motto usato da tanti politici, declinandolo sui rispettivi luoghi d’origine, perché efficace e sintetico. Serra lo lega agli ideali di Trump ma è un messaggio universale di affetto per la propria terra». In questi giorni Messina ha mandato in stampa un altro lotto di cappellini: «Appena arriveranno mi organizzerò per donarne uno a Serra invitandolo a indossarlo con orgoglio in televisione».