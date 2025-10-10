Settimana della Protezione civile, visite alla caserma dei vigili del fuoco
L'apertura è prevista per oggi, venerdì 10, e domenica 12 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30
Redazione Online
|51 minuti fa
La caserma dei vigili del fuoco di strada val Nure 9 a Piacenza sarà aperta alle visite, in occasione della settimana nazionale della Protezione civile, che si tiene dal 4 al 13 ottobre.
L'apertura è prevista per oggi, venerdì 10, e domenica 12 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30.