Sfregia la Tesla, ripreso dalle telecamere di bordo. IL VIDEO

Si aggira con circospezione tra le auto in sosta, dopodiché, una volta certo di non essere osservato, estrae un oggetto in metallo, con tutta probabilità una chiave, e incide con accuratezza la fiancata della Tesla messa nel mirino in tutta la sua lunghezza. Peccato che l'auto di un residente di via Venturini, come tutte le vetture della fabbrica di Elon Musk, siano dotate di una fitta rete di telecamere che restano attive anche quando il motore dell'auto elettrica è spento. Un'azione per la quale il proprietario ha presentato ai carabinieri una denuncia e che i militari stanno vagliando per risalire al vandalo che, si tratta di pure ipotesi, potrebbe far parte della schiera di persone che non amano l'imprenditore sudafricano ma ormai divenuto protagonista della vita politica e sociale americana. Un gesto contro il simbolo dell'attività imprenditoriale di Musk che potrebbe costare guai seri all'uomo.

È accaduto nei giorni scorsi in città e, apparentemente, non c’è proprio nulla di nuovo rispetto a un malcostume che nasce chissà quando. La novità sta però proprio nella nuova tecnologia a tutela dei proprietari, ma c’è pure un dubbio inedito che si annida nel movente del vandalismo: semplice screzio personale oppure c’è qualcosa di più, legato proprio al mondo delle Tesla? Alcuni carrozzieri, infatti, raccontano di un numero sempre maggiore di auto del marchio statunitense che arrivano in officina tutte con lo stesso tipo di danno. Il fenomeno non è nuovo: in altre parti del mondo, infatti, è iniziata una sorta di protesta e boicottaggio nei confronti di Elon Musk, fondatore di Tesla e sostenitore – almeno fino a poche settimane fa – della politica di Donald Trump. L’ondata di atti vandalici era partita dalla Florida, ma in poco tempo aveva contagiato anche l’Europa e l’Italia, con decine di auto colpite o date alle fiamme tra Milano e Roma. Che anche Piacenza abbia un vandalo seriale “anti- Musk”?