Si allontana da una comunità, minorenne rintracciata dai carabinieri

Una giovane ragazza minorenne, che si era allontanata senza autorizzazione da una comunità di recupero in provincia di Massa Carrara, è stata rintracciata dai carabinieri del Radiomobile di Piacenza.

La richiesta di intervento è giunta ai militari dell'Arma nella serata di giovedì 23 ottobre, da parte della Polizia Ferroviaria di Bologna che era venuta a conoscenza che una giovanissima stava viaggiando a bordo del treno regionale in direzione Milano, forse per raggiungere i genitori. L’adolescente si era allontanata arbitrariamente dalla comunità, senza che fosse stata autorizzata né dalla struttura né dai tutori legali. I responsabili della comunità di recupero avevano segnalato l'accaduto ai carabinieri del luogo, ma non avevano ancora sporto denuncia formale.

I carabinieri del Radiomobile di Piacenza hanno controllato il convoglio insieme al capotreno durante la sosta sul binario 3 della stazione ferroviaria piacentina e hanno individuato la ragazza. E' stata quindi accompagnata in caserma e identificata. Sono stati avvisati i genitori, autorizzati dai responsabili della comunità a prenderla in custodia. L'abbraccio tra la giovanissima e i suoi genitori poco dopo la mezzanotte, quando è stato formalizzato l'affidamento presso il Comando Arma di Piacenza.