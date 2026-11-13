Si amplia l'ostello di Santa Teresa, altri otto posti in inverno

Si amplia, sul territorio, la rete di accoglienza notturna di prima soglia, nella stagione più fredda: grazie alla disponibilità della Diocesi di Piacenza-Bobbio e della comunità della Parrocchia di Santa Teresa vengono messi a disposizione otto posti nel nuovo ostello per i pellegrini, inaugurato nell'agosto di quest'anno nei locali di corso Vittorio Emanuele 161/B, destinandolo alle persone senza fissa dimora dal mese di novembre - con avvio lunedì 16 - sino al 31 marzo. Uno spazio di inclusione sociale che va ad aggiungersi, per gli utenti maggiorenni di sesso maschile, al Rifugio Segadelli di piazzale Marconi e alla omologa struttura di via Buffalari.

«Una scelta di solidarietà che ci tocca profondamente sotto il profilo umano - sottolinea l'assessora al Welfare Nicoletta Corvi - e mette in evidenza quanto sia importante, per costruire una comunità sempre più generosa, aperta e attenta a non lasciare solo nessuno, poter contare sulla reciproca collaborazione: questo, d'altra parte, è il cardine del sistema integrato dei servizi a bassa soglia e coabitazione accompagnata che vede il Comune di Piacenza impegnato in prima linea accanto alla Caritas Diocesana e al team costituito da centro sociale Papa Giovanni XXIII e cooperativa sociale Strade Blu».

«Mettere a disposizione un nuovo spazio, pensato e realizzato per l’accoglienza di chi passa e ha bisogno di un posto caldo e accogliente, concretizza l’immagine evangelica di disponibilità a cambiare il modo di vivere il mondo, senza la pretesa di cambiare il mondo stesso. Sarà poi l’amore a trasformarlo in un luogo in cui vivere una nuova fraternità. Proprio per questo – dice don Paolo Capra – abbiamo scelto di dare la nostra disponibilità all’Amministrazione comunale e a tutti gli attori in rete che, già ora, ringraziamo per aver accolto il nostro desiderio di offrire ospitalità».

Contestualmente, l'Amministrazione comunale ha approvato con determina dirigenziale l'integrazione, per un importo di 59.431,58 euro, dell'affidamento alle due imprese sociali della realizzazione degli interventi rivolti agli adulti in difficoltà, proprio per consentire la destinazione dell'ostello di Santa Teresa, per un periodo di venti settimane, all'accoglienza di persone di sesso maschile in condizioni di grave disagio sociolavorativo, abitativo e di marginalità sociale.

A seguito dell'incremento - che il Comune di Piacenza ha stabilito per il quinto anno consecutivo al fine di garantire un presidio ulteriore nel periodo invernale - il nuovo importo contrattuale complessivo destinato all'accoglienza a bassa soglia è di 473.688,27 euro.

Si conferma anche per il 2026 e per i primi mesi del 2027, inoltre, la dotazione di 15 rifugi mobili «Sheep Dreams» donati dall'organizzazione Sheep Italia anche nel novembre scorso: strutture allestibili all'esterno, che offrono una protezione dalle temperature più rigide e dalle intemperie per chi, purtroppo, si trova a trascorrere la notte all'aperto. Una misura che si è rivelata d'aiuto, ad esempio, per persone che non vogliono separarsi dai propri cani, non ammissibili per ragioni igienico-sanitarie all'interno dei dormitori.