Si perde nei boschi di Cattaragna con il suo cagnolino: salvato

Un 73enne che si era perso finendo fuori sentiero in zona impervia tra Cattaragna e Curletti - lungo il sentiero usato per una marcia tradizionale - è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco di Bobbio e dal soccorso alpino Monte Alfeo. Intervenuto sul posto anche l'elicottero Drago decollato da Genova per trasportare in volo l'uomo, che ha perso l'orientamento nel bosco mentre era a fare una passeggiata con il suo cagnolino: tuttavia l'intervento di Drago non è stato possibile perché un temporale ha rallentato il soccorso. A questo punto, con le corde, sono stati gli esperti del soccorso alpino a riportare il piacentino sulla strada e poi a Salsominore, dove sono state accertate le sue buone condizioni di salute. «Sto bene», commenta. «Purtroppo a un certo punto davvero non ho più capito dove potessi essere, ogni riferimento mi sembrava uguale all'altro. Ringrazio davvero tutti».