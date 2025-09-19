Silvano Bergonzi, donatore generoso: nella Pet "batte" anche il suo cuore

C’è un nome a cui i piacentini possono essere molto grati. E’ quello di Silvano Bergonzi che alla nostra comunità ha donato 3 milioni di euro. E se l’Ausl di Piacenza oggi ha potuto inaugurare la nuova Pet dentro le mura ospedaliere ciò è stato possibile grazie ad 800 mila euro parte di quel generoso lascito, diviso tra l’Oncologia guidata allora da Luigi Cavanna (1 milione) e la Caritas Diocesana (2 milioni). La nuova strumentazione, un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro (coperti dalla donazione e da un mutuo), consente diagnosi più accurate, tempi ridotti e una qualità d’immagine superiore rispetto al passato, grazie alla componente digitale di ultima generazione.

«Pronto dottor Cavanna?». Comincia così un’avventura straordinaria.