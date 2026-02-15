Social oscurati ma locali pieni: Corona tra bowling e discoteca

Bermuda, occhiali da sole e cappellino targato “Falsissimo”. Con passo spavaldo si fa strada tra la folla e schiocca un bacio in direzione di alcune ragazze, che lo osservano da dietro gli schermi dei cellulari. Venerdì sera, Fabrizio Corona si è presentato così a San Nicolò (Rottofreno) per una duplice ospitata da protagonista.

Prima di arrivare alla discoteca “Sottozero” intorno all’una, l’ex re dei paparazzi ha fatto tappa al “Bowling laser game San Nicolò” per una partita e qualche foto con i presenti. In entrambe le occasioni, Corona è stato incalzato dai fan su alcuni dei temi più caldi che lo hanno visto coinvolto nelle ultime settimane.

Le puntate del suo format “Falsissimo” e i profili social a lui riconducibili sono stati, infatti, oscurati da Meta su iniziativa dell’ufficio legale di Mediaset, «sulla base delle policy di diffamazione, tutela del diritto d’autore, dignità personale, privacy e contrasto ai messaggi d’odio».

Nei mesi scorsi, Corona ha di fatto attaccato duramente l’azienda del Biscione e alcuni volti noti del piccolo schermo, denunciando i presunti “sistemi Mediaset e Alfonso Signorini”. La vicenda sta già avendo importanti risvolti legali. Nel frattempo, è indubbio che, con i canali social oscurati, le consuete ospitate di Corona nei locali si carichino di un nuovo interesse. «Siamo qui per vederlo dal vivo perché è un’icona – ci raccontano due giovani piacentini – e anche per ascoltare ciò che ha da dire sui vip, quei segreti che solo lui ha il coraggio di diffondere».

Accanto al fascino ribelle, sembra proprio essere l’idea di un Fabrizio Corona “smascheratore” dei potenti ad accomunare pubblici diversi. Come di consueto, “Sottozero” e “Bowling” hanno radunato in prevalenza gli under 30; a chiazze, però, non sono mancate persone anagraficamente più vicine al bel Fabrizio. Così, fianco a fianco, Generazione Z, Generazione X e Baby boomers puntano l’occhio digitale dei loro telefoni su Corona, ne ascoltano le parole in silenzio e cercano il contatto dei corpi, a cui l’ex paparazzo non si nega, ma si presta con disinvoltura.

Come un oracolo del gossip, “Fabri” (così lo invoca la folla) viene interrogato. I suoi responsi viaggiano spesso nella vaga forma di frasi cariche d’attesa. «Sarò a Sanremo il 24 febbraio – annuncia Corona alla platea del Bowling –. E il 2 marzo, alle ore 21, torno con una puntata di “Falsissimo” sullo stesso argomento “Mediaset e Signorini”, ma stavolta saranno ca*** amari per tutti». Chissà se sia vero o stia solo provocando. Di certo tra una foto e l’altra, c’è anche chi gli domanda qualcosa riguardo un possibile ingresso in politica, un argomento attorno a cui, nei giorni scorsi, sono cresciute alcune voci.

«Se mai decidessi di scendere in campo, sarai l’ago della bilancia?». Alla domanda, Corona risponde con un sorriso. E aggiunge: «Anche qualcosa di più».

Ma neppure 24 ore dopo, sabato pomeriggio, Corona è stato ricoverato in ospedale, da dove ha pubblicato sui social una sua fotografia mentre era sottoposto a un elettrocardiogramma. Dopo avere confermato di essere in Cardiologia, non ha mancato di lanciare una delle sue stilettate: «Sono le macumbe di Signorini».



