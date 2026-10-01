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Sociale, la coperta s’accorcia nei 21 Comuni di Ponente

I fondi statali scendono da 462mila a 435mila euro: il distretto coprirà solo l’80% dei costi di progetti per famiglie fragili, anziani e minori

Mariangela Milani
|2 ore fa
Sociale, la coperta s’accorcia nei 21 Comuni di Ponente
1 MIN DI LETTURA
La coperta delle risorse destinate ai 21 comuni di Ponente (Valtidone Valluretta e Valtrebbia) si assottiglia. Negli ultimi due anni i trasferimenti dallo Stato per il cosiddetto fondo sociale locale, destinato cioè a finanziare interventi messi in campo per sostenere famiglie fragili, anziani, minori, ha ricevuto una sforbiciata di circa 30 mila euro. Dai 462 mila euro del 2024 si è arrivati ai 435 mila euro.
Questo, unito al fatto che i residui derivanti da risorse che negli anni precedenti venivano avanzate sono state tutte quante utilizzate, obbligherà a ridimensionare di circa il 20% i progetti. Se cioè negli ultimi anni il distretto con il fondo a sua disposizione riusciva a coprire il 100% del “conto” che i comuni presentavano, ora si riuscirà a coprire l’80% dei costi, a meno che i comuni stessi non riescano a ridimensionare le spese, che però significa ridimensionare i progetti.
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