Sociale, la coperta s’accorcia nei 21 Comuni di Ponente

La coperta delle risorse destinate ai 21 comuni di Ponente (Valtidone Valluretta e Valtrebbia) si assottiglia. Negli ultimi due anni i trasferimenti dallo Stato per il cosiddetto fondo sociale locale, destinato cioè a finanziare interventi messi in campo per sostenere famiglie fragili, anziani, minori, ha ricevuto una sforbiciata di circa 30 mila euro. Dai 462 mila euro del 2024 si è arrivati ai 435 mila euro.

Questo, unito al fatto che i residui derivanti da risorse che negli anni precedenti venivano avanzate sono state tutte quante utilizzate, obbligherà a ridimensionare di circa il 20% i progetti. Se cioè negli ultimi anni il distretto con il fondo a sua disposizione riusciva a coprire il 100% del “conto” che i comuni presentavano, ora si riuscirà a coprire l’80% dei costi, a meno che i comuni stessi non riescano a ridimensionare le spese, che però significa ridimensionare i progetti.