Soffia il vento della polemica in Regione, Garante dei minori tra accuse e difese

Per difendere la Garante dei minori regionale Claudia Giudici - accusata dal consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (FdI) di presunti ritardi nella chiusura delle segnalazioni e di altrettanto presunte incompatibilità di ruolo -alzano il tiro dall’ufficio di presidenza lil presidente Maurizio Fabbri e i consiglieri Valentina Castaldini (Fi), Barbara Lori e Marcella Zappaterra (Pd), e Paolo Trande (Avs) « Una professionista che ha sempre operato nell’interesse delle istituzioni. Respingiamo critiche che denotano poca conoscenza del ruolo e delle funzioni di garanzia», hanno detto a difesa di Giudici.

In una lettera aperta Tagliaferri (FdI) aveva attaccato la Garante per i presunti ritardi nella gestione dell’ufficio e per il suo ruolo professionale in Reggio Children.

Secondo Tagliaferri, 23 segnalazioni rivolte alla Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Emilia-Romagna risulterebbero prive di una data di chiusura da oltre tre anni.