Solidarietà a Castello, dai Lions 1.500 euro per le famiglie bisognose

I Lions di Castel San Giovanni hanno teso una mano alle persone più indigenti. Durante l'annuale cena degli auguri sono stati raccolti 1.500 euro subito destinati alla onlus Carrello solidale. Quei fondi serviranno ad acquistare generi di prima necessità. Nel frattempo prosegue anche l'impegno a favore della formazione e dei più giovani.

Mercoledì 14 gennaio, nell’aula magna del liceo Volta di Castel San Giovanni il presidente del Lions club ducale di Piacenza, Franco Mori, terrà una lezione di primo soccorso all’interno di un progetto di educazione alla salute che si chiama Viva Sofia. Martedì 20 gennaio si terrà invece, sempre in aula Magna del Volta a Castello, una tappa del progetto Martina, che da anni il Lions club porta avanti come occasione di sensibilizzazione ai temi della cura della propria salute e della prevenzione.