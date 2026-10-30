Solidarietà in tavola, raccolti 6mila euro per la Croce Bianca

«Croce bianca ha nel proprio Dna l’aiuto delle persone». Questa è stata la riconferma avuta in occasione della cena benefica tenuta l’altra sera all’agriturismo “Casa Nuova” di Niviano di Rivergaro. Grazie alla generosità dei presenti e al grande entusiasmo che ha accompagnato la lotteria benefica organizzata durante la serata, sono stati raccolti 6mila euro, interamente destinati a sostenere le attività e i servizi quotidiani della Croce Bianca di Piacenza.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di tanti cittadini, volontari e sostenitori che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza a una delle realtà più importanti del soccorso e dell’assistenza sanitaria piacentina.

All’incontro ha preso la parola Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale Anpas, che ha tracciato un bilancio della serata: «Serate come queste sono sempre molto sentite. Il ricavato sarà tutto a favore di Croce Bianca, a sostegno delle attività che quotidianamente svolgono i nostri volontari anche per far fronte ai continui aumenti dei costi di carburante. Un grazie speciale a Valter Bulla che è anche nostro consigliere, e a tutti coloro che hanno contribuito a questa cena per sostenere Pubblica Assistenza».

Un contributo al risultato finale è arrivato dalla lotteria a premi allestita per la serata. Tra i sostenitori dell’iniziativa figurava proprio Valter Bulla, che ha messo a disposizione alcuni premi per l’estrazione finale.

«Sempre di più le persone capiscono l’esigenza di avere una struttura imprescindibile come Croce Bianca. Sempre pronta a qualsiasi evenienza», ha commentato Bulla.

Un contributo al risultato finale è arrivato dalla lotteria allestita per la serata, sostenuta anche dal Salumificio Gagliardi di San Giorgio Piacentino e da Gagabike, che ha offerto come primo premio una bicicletta, vinta da Fabio Menicucci.

Alla cena ha presenziato anche una delegazione dell’associazione Nadiya Odv Speranza, realtà attiva sul territorio per la raccolta e l’invio di aiuti umanitari in Ucraina.

La rappresentante dell’associazione, Lyudmyla Popovych, ha sottolineato il legame indissolubile tra Croce Bianca e l’associazione.

«Con la Croce Bianca abbiamo una storia bellissima, perché sin dai primi giorni i loro volontari sono stati al nostro fianco. Abbiamo gestito il magazzino di aiuti umanitari insieme a loro, finché poi noi abbiamo fondato la nostra associazione. Senza di loro sarebbe stato impossibile», ha detto l’ucraina.

Nel suo intervento, il presidente della Croce Bianca di Piacenza, Alessandro Miglioli, ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà della popolazione ucraina: «Gli ucraini vivono difficoltà enormi e privazioni di tutti i generi. Non avremmo potuto sottrarci alla richiesta di aiuto».

Il presidente Miglioli ha poi sottolineato l’importanza del sostegno piacentino in vista dell’inverno: «Con l’arrivo del freddo ci saranno ulteriori problemi per i soldati e per i civili senza elettricità. Noi siamo sul versante della solidarietà e invitiamo tutti a fare la propria parte».

Infine, riguardo alle posizioni contrarie agli aiuti, ha concluso: «Bisogna invitare a riflettere. Cercare di convincere le persone è fondamentale, anche in un momento di forte polarizzazione politica».

Da sinistra Alessandro Miglioli, Antonio Boschi, Lyudmyla Popovych, Paolo Rebecchi e Claudio Battista - © Libertà/Pietro Zangrandi

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