«Solo cooperando si può fare il bene del territorio»: l'invito del vescovo Cevolotto

«Un’alleanza strutturale tra parrocchia, amministrazioni comunali e comunità, perché solo cooperando si può fare il bene del territorio». È l'invito che il vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, ha rivolto ai consigli comunali di Sarmato e Castel San Giovanni, riuniti in in via straordinaria in seduta congiunta, per accoglierlo durante la sua visita pastorale in bassa Valtidone. Nella sala consigliare del palazzo comunale di Castelsangiovanni Cevolotto ha ascoltato le istanze di sindache e consiglieri che hanno puntato i riflettori sulle "fatiche" di amministrare ma anche sulle «sfide» tra cui disagio giovanile, anziani fragili.

«La risposta – ha detto il vescovo rivolto agli amministratori locali - non può che essere un’alleanza strutturale. Le risorse delle parrocchie e delle comunità sono limitate ma se le mettiamo insieme avremo risorse maggiori di quanto considerato fino ad oggi. È fondamentale cooperare tra comuni vicini che respirano la stessa aria, chiudersi nel proprio orticello sarebbe miope».