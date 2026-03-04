«Sono nata due volte: aiutatemi a scoprire chi è mio padre»

«Aiutatemi a trovare il mio padre biologico». Barbara Pilotti ha 54 anni e un tarlo che l’accompagna fin da quando, ancora bambina, ha iniziato a intuire che chi la stava crescendo non erano i suoi veri genitori. Da allora ha iniziato un’incessante e testarda ricerca di quelle che chiama «le mie radici». Grazie a quella ricerca è risalita all’identità di una donna, Anna, pranoterapeuta originaria di Borgonovo, che il 18 aprile del 1971 la partorì all’ospedale di Ponte dell'Olio. Un mese esatto dopo – dice – il 18 maggio dello stesso anno qualcuno sui registri delle nascite tracciò una riga sul cognome della madre naturale e scrisse a penna quello di Pilotti.

Tassello dopo tassello quella ricerca ha portato, nel 2012, all’incontro con la madre naturale: Anna. «Ci siamo viste diverse volte – racconta Barbara Pilotti – ho provato a intrecciare con lei una relazione e soprattutto ho tentato di farmi dire chi era il mio padre naturale ma lei non ha mai voluto rivelarmelo». Oggi che la madre naturale, e anche i genitori adottivi, sono morti Barbara Pilotti lancia un appello: «Chiunque abbia conosciuto la mia madre naturale e possa farmi ritrovare il mio vero padre si faccia avanti».



