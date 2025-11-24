Soppressione treno da Roma, Tarasconi: «Decisione priva di logica»

«La decisione di sopprimere l’unica corsa Frecciarossa 9330 che effettua fermata serale a Piacenza è priva di logica e rischia di penalizzare gravemente il nostro territorio».

«Parliamo dell’unico collegamento diretto che consente a lavoratrici, lavoratori, studenti e professionisti di rientrare da Roma verso la nostra città senza dover effettuare cambi complessi a Bologna - prosegue la nota -, spesso in orari che rendono gli spostamenti più difficili e meno sicuri. Ho preso quel treno giusto poche sere fa: so bene quanto sia utilizzato e quanto sia fondamentale per chi viaggia. La scelta di eliminare questa fermata non va nella direzione di un sistema di mobilità moderno, accessibile e realmente al servizio dei cittadini. Piacenza, crocevia strategico della via Emilia e nodo ferroviario essenziale, non può essere esclusa dalle principali direttrici dell’alta velocità, soprattutto nelle fasce orarie serali dove le alternative sono scarse o inesistenti. Chiederemo con decisione un confronto immediato affinché questa decisione venga rivista. Piacenza non può permettersi passi indietro sul fronte dei collegamenti: servono più opportunità di mobilità, non meno».



