Sottopasso aperto, da Ancarano a Pieve Dugliara in sicurezza

L’accelerata dei lavori, e ora la svolta che, se non è storica, è di sicuro molto attesa. Il sottopasso ciclopedonale che finalmente collega in sicurezza Ancarano a Pieve Dugliara, attraversando la Statale 45 percorsa in quel tratto da una media di 800 veicoli all’ora, è aperto: chi va a piedi alla fermata del bus, chi vuole fare una passeggiata o chi ha bisogno di raggiungere via Borzoli o via Gasparini nell’uno o nell’altro paesino in bici può percorrerlo in sicurezza già da alcune settimane servite come test. Tutto come da progetto, ripercorre il sindaco Andrea Gatti, esprimendo soddisfazione: c’è il sistema di riscaldamento a pavimento che evita il rischio di ghiaccio, ci sono le pompe sommerse pronte ad assorbire acqua piovana e scongiurare allagamenti frequenti nei sottopassaggi di altri comuni, e ci sono la vernice anti-graffiti e le luci a led lungo il percorso di sedici metri, ampio due metri e mezzo.