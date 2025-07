Spazio 4, bando per individuare il futuro gestore

E’ online, sul sito del Comune l’avviso pubblico per la ricerca di soggetti del terzo settore che, in rete tra loro, in partenariato con l’amministrazione e in costante raccordo con il Servizio Piacenza Giovani, gestiscano per i prossimi cinque anni - sino al 31 agosto 2030 - la coprogettazione delle attività che animano il centro aggregativo Spazio 4 di via Manzoni 21. In primo piano la partecipazione e il coinvolgimento della collettività, la valorizzazione dello sport come strumento di coesione, inclusione sociale e strumento di benessere psicofisico, la prevenzione del disagio giovanile favorendo le opportunità di socializzazione, la sostenibilità ambientale e la cittadinanza consapevole, la collaborazione con il mondo della scuola, il tessuto accademico del territorio, con i residenti del quartiere e gli sportelli o spazi di aggregazione già esistenti rivolti ai giovani, anche attraverso iniziative volte alla cura dei beni comuni e alla cultura della legalità.

«Spazio 4 - sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili e Agenda 2030 Francesco Brianzi - è un punto di riferimento che oggi più che mai può consolidare la sua funzione, con particolare sensibilità nei confronti di adolescenti e giovani adulti a rischio di marginalità e povertà educativa. Sarà importante garantire la continuità dei progetti già in essere, come la Ciclofficina Sociale Pignone con il suo team di volontari, ma anche l’implementazione e la più ampia fruizione delle nuove strutture, come il campo da volley recentemente inaugurato: non a caso, sarà considerata un elemento premiante, nella valutazione delle proposte, la sinergia con le realtà sportive del territorio iscritte alla Carta dei Valori dello Sport del Comune di Piacenza».