Stencil e colombe, flash mob dei ragazzi per la pace

Gli alunni delle scuole medie di Castelsangiovanni hanno inscenato un flash mob per chiedere la pace. Lo hanno fatto in occasione delle celebrazioni del 4 novembre. Le iniziative sono partite dalla piazza antistante le scuole medie, piazza cardinale Casaroli, di fronte alla Collegiata, dove alunni e alunne delle classi terze hanno disegnato, con decine di stencil sul selciato uno stormo di colombe bianche.

«Un bellissimo gesto – ha detto la sindaca Valentina Stragliati - a testimonianza di quanto oggi sia significativo coinvolgere le nuove generazioni in queste manifestazioni». «A loro – ha aggiunto - vogliamo lanciare un messaggio di speranza, unità e vicinanza alle istituzioni». Ai ragazzi delle scuole medie si sono aggiunti i compagni del polo superiore Volta che hanno letto alcune poesie di Ungaretti.