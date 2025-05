Storia di Blessing, il dolore e la poesia tra Nigeria e Italia

«Sono una poetessa, sono una scrittrice, sono una mediatrice». La storia di Blessing, arrivata giovanissima dalla Nigeria e vissuta a Piacenza, è finita a 28 anni, segnata da un disturbo ricorrente, frutto di antiche ferite infantili, di violenza e di abusi, ma ricca di esperienze, di una grande vitalità e creatività.

La vicenda umana di questa giovane donna, la sua adozione affettiva, per quanto non formale, con mamma Giovanna Calciati, è diventata un libro intenso e prezioso, da oggi stesso in libreria: «La vita è un profumo - Canto a due voci» di Chiara Ingrao con Blessing e Giovanna Calciati (Baldini e Castoldi, 364 pagine, 20 euro), e con un progetto benefico collegato «Dai sogni di Blessing al tuo» che sostiene i sogni di autorealizzazione di giovani donne. Il 28 maggio alle 17.30 si terrà un incontro di presentazione all'Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.