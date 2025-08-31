Studentessa e madre, le associazioni si mobilitano
Una 16enne la cui situazione sta facendo discutere soprattutto su come venire in aiuto in modo concreto a queste madri giovanissime
Elisabetta Paraboschi
|1 ora fa
Piacenza si mobilita per la studentessa-mamma a cui la scuola avrebbe negato la possibilità di seguire le lezioni da casa a partire da questo anno scolastico (dopo avergliela concessa durante la gravidanza). Alcune istituzioni e associazioni del territorio stanno infatti verificando cosa fare per aiutare la sedicenne che frequenta il liceo Gioia e che cinque mesi fa è diventata mamma di un bimbo: nei giorni scorsi la ragazza ha segnalato pubblicamente la mancata proroga della didattica a distanza da parte della scuola, evidenziando la sua volontà di continuare a studiare, ma anche la difficoltà di farlo in classe. Da parte sua però la dirigente scolastica Cristina Capra ha spiegato che non è stata ancora presa nessuna decisione definitiva. Nel frattempo comunque la notizia è finita al centro delle cronache.