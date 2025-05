Studenti meritevoli, la borsa Intercultura a Carolina Barbieri

Con una cerimonia di premiazione, che si è tenuta questo pomeriggio nella sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano a Palazzo Rota Pisaroni, è stata assegnata a una studentessa dell’Istituto Volta di Castel San Giovanni la borsa di studio annuale istituita dalla collaborazione tra l’ente di via Sant’Eufemia e la Fondazione Intercultura.

La premiata si chiama Carolina, attualmente frequenta il terzo anno del Liceo delle Scienze Umane e da gennaio 2026 volerà in Brasile, per frequentarvi un programma scolastico semestrale. Di questa occasione formativa e di crescita personale all’estero, grazie alla borsa di studio hanno già usufruito in passato altri sei studenti piacentini, da quando cioè nel 2019 la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha deciso di sostenere il progetto.

A passare simbolicamente il testimone a Carolina era presente il precedente vincitore della borsa di studio, Jacopo, studente del Liceo Respighi di Piacenza, rientrato a gennaio da un semestre scolastico trascorso in Germania.

Alla cerimonia di premiazione hanno accolto i due studenti Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano e Eleonora Morandi, vicepresidente dei volontari del Centro locale di Piacenza. Oltre a Carolina vi sono altri sedici studenti piacentini in partenza quest’anno con Intercultura; i ragazzi vengono accompagnati nelle diverse fasi del percorso di selezione e formazione, tappe fondamentali per prendere consapevolezza dell’esperienza che si accingono a vivere, e a dotarsi degli strumenti utili per arrivare preparati a vivere al meglio i mesi all’estero.

«Questa borsa di studio ci consente di offrire un valido sostegno al percorso di crescita, anche personale, che i nostri ragazzi sperimentano negli anni della formazione scolastica - sottolinea il vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli -. Un percorso importante vissuto in maniera «protetta», ma ugualmente in grado di sviluppare, oltre naturalmente alle competenze scolastiche, un’autonomia di vita e la capacità di diventare cittadini del mondo, entrando in contatto con paesi e culture diverse».

«La borsa di studio della Fondazione di Piacenza e Vigevano - dichiara il Segretario generale della Fondazione Intercultura Roberto Ruffino - è un contributo importante, non solo per la studentessa che ne beneficia allargando la sua visione del mondo e le sue future possibilità di carriera, ma anche per la scuola italiana che attraverso questi scambi allaccia rapporti e collaborazioni con le scuole di altri Paesi, internazionalizzandosi sempre di più».