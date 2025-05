Studio ed empatia: il don Orione premia i suoi giovani modello

L'ente di formazione professionale Endo Fap don Orione di Borgonovo ha premiato i suoi "gioielli". Ragazze e ragazzi che hanno dimostrato impegno sui banchi di scuola, ma anche tanta empatia verso i loro compagni. I premi, per un totale di 2500 euro, sono stati resi possibili grazie alla rete di benefattori, ditte, associazioni che sostengono la formazione professionale. Quest'anno grazie al Rotary Valtidone sono stati premiati 4 studenti e studentesse del corso per operatori grafici. Altri 7 studenti del corso operatore meccanico e operatore elettrico sono stati premiati grazie alla generosità della ditta Libe, in memoria dell'ex studente Alexandru Sorin Popescu, e dei familiari dell'ex insegnante Anna Dalfanti.

I premiati:

Corso operatore meccanico: Dan Kosmin, Tommaso Belloni

Corso operatore sistemi elettrici: Denis Florin Bichiu, Mouaad Hamouoi, Vasyl Markovic. Martin Lico e Michele Minio

Corso operatore grafico: Hamed Hegazi, Matteo Corradini, Adja Diop e Angie Nicole Nardozza Fornasari