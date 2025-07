"Tale e quale quasi show", raccolti mille euro per l'hospice

Grazie al gruppo di amici di "Tale e quale quasi show" di Ziano è stato possibile raccogliere mille euro da destinare alla Casa per le cure palliative di Borgonovo. La somma è stata raccolta durante una serata organizzata nei locali, messi a disposizione per l’occasione in via del tutto gratuita, del Ginger di Ziano. Il gruppo di appassionati si è alternato sul palco cimentandosi in pezzi famosi dei più noti cantanti italiani e anche in un'applauditissima reinterpretazione del ballo simbolo dell’intramontabile Dirty Dancing. Alla raccolta fondi hanno dato una mano anche Avis e Pro loco di Ziano. Una volta raggiunti i mille euro la somma è stata consegnata dai rappresentanti delle varie realtà coinvolte ai responsabili dell’hospice