Talento e creatività, il motorismo celebra l’orgoglio italiano

Successo per il tradizionale appuntamento primaverile con Cultura e Motori, la rassegna che celebra l’ingegno tecnico e umano che ha reso grande l’automobilismo italiano. Per due giornate, la Scuola di Ingegneria industriale e dell’informazione del Politecnico di Milano, sede di Piacenza, ha ospitato vetture, incontri, testimonianze e approfondimenti, grazie alla collaborazione con il Cpae - Club piacentino automotoveicoli d’epoca. L’edizione 2025, inaugurata dai saluti dell’assessore Francesco Brianzi, ha avuto per tema “Orgoglio italiano”, celebrando gli uomini e le innovazioni che hanno reso il motorismo nazionale un’eccellenza globale, tra visioni pionieristiche, successi sportivi e ingegno progettuale.

A delineare il quadro tematico della rassegna è stato il professor Michele Monno, direttore del laboratorio Musp del Politecnico, che ne ha curato anche l’impostazione scientifica. «Questa edizione nasce dalla volontà di mettere in luce il valore del sapere tecnico italiano, non è solo un tributo alla nostra storia automobilistica, ma una riflessione sul talento, la creatività e la passione che continuano a guidare il presente e il futuro dell’industria della mobilità». Sul palco si sono alternati protagonisti illustri del motorismo italiano. Tra loro, l’ing. Giorgio Stirano, figura di spicco della dinamica del veicolo. Con lui anche Gianni Tonti, già direttore tecnico della Squadra Corse Lancia, testimone diretto dell’epopea nei rally, nei prototipi e in Formula 1. A offrire uno sguardo sulle prospettive future è stato il prof. Tommaso Lucchini, Politecnico, che ha proposto una riflessione sul futuro del motore termico alla luce dell’evoluzione dei combustibili. Il programma ha visto anche gli interventi di Pietro Silva, gentleman driver, Francesco Di Lauro, presidente della Commissione ASI Green, Stefano Rosina, collezionista e pilota e Stefano Agazzi, responsabile di Stellantis Heritage. Durante l’incontro l’ingegner Giovanni Groppi, vicepresidente Cpae, ha annunciato due importanti novità che riguardano la prossima edizione della Vernasca Silver Flag (13-15 giugno). L’evento compirà un passo decisivo verso la sostenibilità ambientale. «Quest’anno - hanno spiegato Groppi e Di Lauro - la Silver Flag sarà una delle prime manifestazioni automobilistiche al mondo a ottenere lo status di carbon free. Azzereremo le emissioni clima alteranti prodotte durante il weekend da tutte le vetture partecipanti». Alla Silver Flag parteciperà una Lancia Stratos Bertone a biocarburanti. Sabato sarà guidata da un equipaggio femminile (Agnese Di Matteo ed Elena Murelli, senatrice piacentina) mentre domenica toccherà al campione Miki Biasion.